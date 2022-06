Atriz de nova trama da Record cobre 17 tatuagens para viver figuras bíblicas

‘Todas as Garotas em Mim’ mira jovens e mescla temática contemporânea e religião

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP

Imagine ter que cobrir 17 tatuagens todos os dias com maquiagem. É isso que a influenciadora e atriz mineira Mharessa, 20, teve de fazer durante os cinco meses em que gravava a novela “Todas as Garotas em Mim”. A produção, que marca sua estreia na TV, chega nesta terça-feira (7) à Record, com a jovem interpretando uma adolescente dos tempos contemporâneos, além de outras figuras bíblicas.

“Todos os dias eu parecia um espantalho com muita gente apagando os desenhos. Demorava uns 20 minutos”, recorda. “As pessoas me julgam por eu ter tatuagens, piercings, mas o que tem de nos unir é o amor e a fé da forma mais pura. A religiosidade impõe que eu não seja assim, mas é Jesus quem olha o meu coração”, afirma ela que é evangélica há pelo menos três anos.

Para Mharessa, “é até bom que os jovens de hoje em dia estejam menos religiosos”, pois parte da função da dramaturgia e a de sua personagem é trazer esse público à TV e ensinar sobre Deus. “Infelizmente a religião acaba dividindo pessoas, e quero que os jovens entendam que o que fica é o amor.”

Na trama, Mharessa vive Mirela, uma garota de 17 anos que vive nos tempos atuais e tem crush por dois garotos do colégio: um bastante popular e, outro, menos conhecido, mas que é com quem ela pode ser ela mesma. Em meio a esse conflito adolescente, sua avó, Isis (Adriana Garambone), começa a apresentar à jovem histórias da Bíblia.

É assim que a imaginação de Mirela começa a transportar os personagens modernos para a época em que os fatos bíblicos aconteciam. “Na maioria das vezes, a gente se prepara para um papel de cada vez. Mas logo na minha primeira trama eu vivi vários. Foram experiências boas, marcantes e de ensinamentos. Esse projeto me fez crescer”, afirma ela.

Coincidentemente, a avó de Mharessa na vida real era a responsável por aproximá-la de Deus e contar histórias bíblicas para a menina desde pequena. “Ela morreu há um ano. Não deu tempo de ver meu sucesso chegando à TV, mas hoje eu faço isso por ela. Uma realização da minha família”, acrescenta.

Com mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, Mharessa deu uma pausa na rotina de postagens para poder focar na série. “Já fui muito de postar dia a dia e hoje sou mais reservada, tímida, tenho mais dificuldade de me expor. Comecei na internet aos 15 anos, mas pretendo voltar para sentir o feedback do público”, comenta.

