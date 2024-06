Atriz de ‘Game of Thrones’ temeu perder emprego após aneurismas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Emilia Clarke, 37, recordou o período em que sofreu dois aneurismas no auge do sucesso de “Game of Thrones” (HBO), série onde deu vida a Daenerys Targaryen.

A atriz cortou que, quando sofreu o primeiro aneurisma, em 2011, sua maior preocupação era ser demitida da atração. “O primeiro medo que tive foi: ‘Oh meu Deus, vou ser demitida? Vão achar não sou capaz de completar o trabalho?’ Eu só pensava: ‘Preciso voltar a trabalhar'”, revelou ela, em entrevista à revista Harper’s Bazaar.

Emilia temia mostrar-se indigna da confiança dos produtores de “Game of Thrones” simplesmente por haver adoecido. “Para ser brutalmente honesta, a coisa toda me deixou muito envergonhada. Como se eu estivesse quebrada. Como se os produtores devessem pensar que não haviam contratado uma pessoa confiável.”

Hoje, porém, ela entende que a situação a ajudou a manter seus pés no chão e não se deslumbrar com a fama. “Se eu não tivesse tido uma hemorragia cerebral, poderia ter me tornado uma idiota, pensando que era a maioral, morando em Hollywood. Estou muito mais consciente do que está acontecendo.”