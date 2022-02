Ator detalha ataque cardíaco no set de ‘Better Call Saul’

O ator Bob Odenkirk, de 59 anos, falou sobre o ataque cardíaco que sofreu no ano passado no set de filmagens da série “Better Call Saul”, exibida pela Netflix no Brasil -o famoso dá vida ao personagem Saul Goodman na trama que é derivada de “Breaking Bad”.

Em entrevista ao New York Times, Odenkirk relatou que, na ocasião, ele havia passado o dia inteiro fazendo gravações. Ao encerrar as filmagens, foi se exercitar em uma bicicleta ergométrica e, posteriormente, recorda-se apenas de ter “desabado”.

“Tínhamos passado o dia inteiro filmando e, por sorte, quando terminou não voltei para o meu trailer. Fui me exercitar em uma bicicleta ergométrica e apenas desabei”, declarou o ator, ressaltando que sua colega de elenco, Rhea Seehorn, lhe contou que após o desmaio ele começou “a ficar azulado”.

Segundo o site, Odenkirk começou a ser socorrido já no set de filmagens, onde foi feita reanimação cardiorrespiratória, que é a massagem cardíaca, e o uso de um desfibrilador.

O ataque cardíaco de Bob Odenkirk foi motivado por uma formação de placas no coração, o que pode comprometer a circulação sanguínea. O artista contou que sabe desse problema desde 2018, mas foi orientado a não fazer uso de medicamentos.

A última temporada de “Better Call Saul” deve chegar ao streaming da Netflix ainda em 2022, quando Bob dará adeus ao advogado Saul Goodman.