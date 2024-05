Ator de ‘Um Maluco No Pedaço’ diz que série arruinou sua carreira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Alfonso Ribeiro, 52, que interpretou Carlton Banks em “Um Maluco No Pedaço”, disse que a série prejudicou sua carreira.

O ator contou como o personagem Carlton o afetou. “Interpretar Carlton em ‘Um Maluco no Pedaço’ foi um sacrifício. Eu costumava dizer que fazer Carlton foi a melhor e pior coisa que já aconteceu comigo”, declarou, em entrevista a Closer Weekly.

Ribeiro explicou que ficou marcado pelo personagem e teve dificuldades de atuar novamente. “Foi um dos melhores papéis que tive a sorte de interpretar. Mas também foi um papel que me impediu de atuar novamente porque as pessoas não conseguiam me ver como outra coisa. O sacrifício foi não ter mais uma carreira como ator”.

Ele, no entanto, lembra com carinho de sua experiência com o elenco da série. “Antes de qualquer episódio, nós íamos para o camarim do Will Smith, tocávamos música, dançávamos e construíamos uma ótima energia para nos prepararmos para a série. Essas são algumas ótimas lembranças de apenas estarmos juntos”.