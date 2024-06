Ator de ‘Jogos Vorazes’ explica por que abandonou uso de celular

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Woody Harrelson, 62, admitiu que não usa mais o celular e contou o porquê desse ‘detox digital’. Ele é conhecido pelo papel de Haymitch Abernathy na franquia de cinema “Jogos Vorazes” (2012-2015).

Colega do ator no comando do podcast Where Everybody Knows Your Name, Ted Danson, 76, expôs Harrelson durante uma entrevista de ambos com Kristen Bell, 43. “Deixe-me explicar algo sobre Woody: ele é um desses valentões da vida que não têm celular. Faz os outros carregarem seu celular para ele.”

Harrelson, então, admitiu que prefere evitar o contato com o aparelho. “Eu simplesmente não gosto de estar prontamente disponível para qualquer ser humano a qualquer momento. Gosto de estar em contato com as pessoas de certa forma, mas não gosto que [o celular] seja uma extensão do meu corpo”, desabafou.

O ator afirma ter abandonado o celular ‘de vez’ há mais de três anos, após um bom tempo restringindo seu uso do artefato há duas horas diárias. “Era, tipo, 9h30 e eu já tinha atingido meu limite. Mal acordava e já ficava no telefone por duas horas porque, como você sabe, pode ficar horas e horas naquilo”, recordou.

Kristen disse entender a atitude de Harrelson e contou que também evita o celular quando está junto das filhas. “Quando elas chegam em casa da escola, eu realmente deixo de lado. Deixo ele no andar de cima.

Assim, não fica na minha mente quando estamos [juntas] em casa à noite. Sinto que eu realmente gosto de estar menos conectada a isso.”