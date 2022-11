Ator de ‘Heartstopper’ revela ser bissexual e critica pressão para sair do armário

Desde que “Heartstopper” estreou, Connor tem sido pressionado nas redes sociais a revelar sua sexualidade

São Paulo – SP

O ator Kit Connor, que interpreta um dos protagonistas da série “Heartstopper”, revelou que é bissexual nesta segunda-feira. “Eu sou bi. Parabéns por forçarem um garoto de 18 anos a sair do armário. Acho que alguns de vocês não entenderam a série”, escreveu no Twitter.

Desde que “Heartstopper” estreou, Connor tem sido pressionado nas redes sociais a revelar sua sexualidade. A série da Netflix apresenta os adolescentes Charlie e Nick, personagem de Connor, que se apaixonam depois de virarem amigos na escola. Na trama, Nick demora para entender e aceitar que é bissexual.

Connor criticou as especulações sobre sua vida pessoal. “Aparentemente algumas pessoas aqui sabem mais da minha sexualidade do que eu”, postou no Twitter em maio. Depois, no fim daquele mês, comentou a publicação em entrevista ao programa Reign With Josh Smith.

“As pessoas especulam sobre nossa sexualidade e nos pressionam a sair do armário quando talvez ainda não estamos prontos para isso. Eu me sinto completamente confiante e confortável com minha sexualidade, mas não sinto vontade de me rotular”, disse.

A série “Heartstopper” é baseada em quadrinhos homônimos. Os capítulos estão disponíveis na Netflix.