Ator de ‘A Paixão de Cristo’ morre aos 48 anos vítima de câncer

Christo Jivkov, conhecido por interpretar o apóstolo João no sucesso dirigido por Mel Gibson, A Paixão de Cristo (2004), morreu aos 48 anos, conforme divulgado pelo Deadline e The Sun.

Segundo os sites, o ator nascido na Bulgária, faleceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (31) e estava lutando contra um câncer no pulmão.

Christo Jivkov era esperado que voltasse ao papel de apóstolo na sequência do longa-metragem, ‘The Passion of the Christ: Resurrection’, “A Paixão de Cristo: Ressurreição”, em tradução livre, que deve chegar aos cinemas em fevereiro de 2024.

Ele também atuou nos filmes O Objetivo das Armas (2001), Missão Romana (2006) e Lucania (2019).