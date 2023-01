Ator da Globo se desculpa por postagem sobre separação após críticas

Na publicação, já apagada, Luis disse que não lembrava a última vez que ficou sozinho para ler um livro

O ator Luis Navarro, que interpreta Mark em “Todas as Flores”, se pronunciou, na noite de terça-feira (13), sobre a postagem que fez anunciando a separação da esposa Ivi Pizzott após ser criticado nas redes sociais.

Na publicação, já apagada, em que falava sobre o fim do relacionamento, Luis disse que não lembrava a última vez que ficou sozinho para ler um livro. “Preciso me reconectar comigo para poder voltar mais forte. Talvez seja tarde, mas tudo bem. Deus sabe de todas as coisas”, escreveu.

Porém, o ator foi duramente criticado nas redes sociais e acusado de abandonar a esposa com um bebê recém-nascido – o ex-casal tem duas filhas, uma de quatro anos e outra de quatro meses. Navarro começou o pronunciamento dizendo que gostaria de pedir desculpas para Ivi e que a “ama incondicionalmente” e que as filhas são “os amores da vida”.

“Nunca vou abandonar vocês. Peço desculpas para todas as mulheres pretas que ficaram tristes e indignadas com a postagem, não foi minha intenção. E que não sirva de argumento para nenhum homem abandonar suas filhas. O que está terminando é uma relação, está sendo um momento muito difícil para ambos”, afirmou.