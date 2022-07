Assessoria de Jesuíta Barbosa não confirma volta de ator com ex

Os dois, que estavam separados desde o final do ano passado, estariam em um clima de romance na noite em que foram vistos

Mesmo após diversos rumores de um affair com a atriz Alanis Guillen, 24, o protagonista de “Pantanal” (Globo), o ator Jesuíta Barbosa, 31, foi visto com o ex-namorado Fábio Audi, com quem teve um relacionamento de sete anos, em um bar em São Paulo, segundo o jornal Extra.

Os dois, que estavam separados desde o final do ano passado, estariam em um clima de romance na noite em que foram vistos.

Procurada pela reportagem, a assessoria de Jesuíta Barbosa não confirmou o relacionamento. O fotógrafo também não respondeu às mensagens. Os rumores de que o ator, que vive Jove, estaria envolvido com Alanis, intérprete de Juma, aumentaram após os dois se beijarem nos bastidores da novela.

No entanto, os atores negaram que estariam namorando ao Fantástico (Globo), no fim de maio. “A gente não namora”, diz Alanis desapontado todos, inclusive a repórter. Mas Jesuíta respondeu: “Nos queremos o tempo todo.”