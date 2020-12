‘Assédio moral e sexual: Isso a Globo não mostra’, ironiza Hélio de la Peña sobre Marcius Melhem

PUBLICIDADE

Hélio de la Peña usou o perfil oficial dele no Twitter nesta segunda-feira, 7, para fazer uma ironia sobre o caso de assédio sexual envolvendo o ator e ex-diretor da Globo Marcius Melhem e a atriz Dani Calabresa.

O escândalo foi à tona após uma publicação da revista Piauí na sexta-feira, 4. As primeiras denúncias surgiram no fim de 2019, e foram negadas por Melhem. O nome de Dani Calabresa foi citado, ao lado do de Maria Clara Gueiros, entre as denunciantes, em postagem feita pelo jornalista Leo Dias na ocasião.

A publicação da notícia nesta semana fez com que diversos artistas se manifestassem contra Melhem.

Hélio de la Peña decidiu fazer um protesto diferente, usando um bordão que foi criado para ironizar as coberturas jornalísitcas que seriam parciais da TV Globo, colocando em xeque a credibilidade da emissora. “Assédio moral e sexual: Isso a Globo não mostra”, escreveu no Twitter.

A publicação recebeu mais de 80 mil curtidas na rede social até o fechamento desta reportagem e foi comentada por diversos seguidores do ex-Casseta e Planeta.