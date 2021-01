Artista pinta muro com rostos de Gusttavo Lima, Marília Mendonça e Luan Santana

PUBLICIDADE

O artista Ronaldo Moura, mais conhecido como Alemão Aerografia, de 35 anos, coloriu diversos muros com os rostos de celebridades de diversas áreas. Ele organizou seu trabalho em painéis temáticos: Gospel, Sertanejo e Sorria.

A arte está exposta em Peruíbe, no litoral de São Paulo. Gusttavo Lima, Marília Mendonça e Luan Santana integram o Painel Sertanejo. Atualmente, Ronaldo montou um segundo Mural Gospel, com cerca de 20 rostos, e pretende pintar um terceiro, com mais 40 artistas.