Aposentado do Globo Repórter, Sérgio Chapelin diz que evita abrir a boca na rua para não causar problemas

Ao ser entrevistado para uma reportagem em homenagem aos 50 anos do Fantástico, o jornalista relatou curiosidade de sua rotina

São Paulo – SP

Sérgio Chapelin pode não ser mais o apresentador do Globo Repórter, mas o programa segue em sua rotina. No próximo domingo (26), o jornalista concede uma entrevista à Renata Ceribelli, no Fantástico, sobre os 50 anos da atração jornalística, celebrados em 2023, e curiosidades de sua rotina. Na conversa, ele fala de um cuidado redobrado todas as vezes que sai de casa.



“Chapelin, você até pode passar desapercebido pela rua, mas na hora que você fala as pessoas já pensam: opa, o Globo Repórter tá aí?”, brincou Renata. Chapelin, então, concordou e relatou como é a rotina: “É, realmente é assim. Isso me cria muito problema. Porque, por exemplo, eu saio com a minha mulher, saio, bota o meu bonezinho, boto meu shortzinho, minha camiseta e saio caminhando. A minha mulher fala assim: ‘Não abre a boca! (risos) Não abre a boca!'”.



O jornalista apresentou o Globo Repórter durante 37 dos 50 anos e tem um aprendizado que ficará para sempre. “Olha, eu não aprendi a fazer outra coisa. Então, a única coisa que eu aprendi na vida foi a ler um texto, né? Minha mãe (se emociona), minha mãe me ensinou a ler o primeiro”, revela ele.



Além de Chapelin, Renata conversou com Sandra Annenberg, Ernesto Paglia e outros jornalistas envolvidos com a festividade do Globo Repórter.