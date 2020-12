Após término de noivado, Mariana Rios negocia participação na edição do ‘BBB 21’

PUBLICIDADE

Mariana Rios é cantora, atriz, apresentadora e, futuramente, tudo indica, será ex-BBB. Convidada por Boninho, ela negocia sua participação no “Big Brother Brasil 21”, que estreia em janeiro e vai reunir, mais uma vez, famosos e anônimos na mesma edição.

Mariana é muito querida por Boninho. Ela já trabalhou como repórter no “The voice Brasil” e participou da primeira temporada do “Popstar”, ambas produções comandadas pelo diretor. A negociação segue em sigilo, mas, nos bastidores, ela já é dada como nome certo no reality show.

Nesta semana, Mariana passou por uma reviravolta na vida pessoal, com o fim do seu noivado de dois anos com o empresário Lucas Kalil . Já na esfera profissional, ela busca uma nova guinada na carreira. O sucesso de participantes como Babu Santana e Manu Gavassi no “BBB 20” tem servido de estímulo para outros famosos.