Após separação, Simone e Simaria se reencontram em casamento do irmão

Folhapress

São Paulo – SP

Simone e Simaria Mendes, da antiga dupla sertaneja, se reencontraram no casamento do irmão. As duas não eram vistas juntas em público desde a separação, em 2022.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, Simaria abraça a mãe enquanto Simone, ao lado, agacha para falar com a filha. Aparentemente, as duas não se cumprimentaram naquele momento.

As cantoras foram madrinhas da união de Caio Mendes e Mayara Cardoso. Publicamente, as artistas sempre negam qualquer atrito. Em julho deste ano, em entrevista à Folha de S.Paulo, Simaria afirmou que está compondo novas músicas e que deseja o melhor para a irmã.

“Fico feliz, quero que ela cresça, siga seu caminho. E quando apareceu a música número 1, que massa, orgulho. Simone é minha irmã, sangue do meu sangue”. A música a qual ela se referiu é “Erro Gostoso”, que atingiu o topo das paradas do aplicativo de música Deezer.