Após rumores de divórcio, Preta Gil revela que irá começar radioterapia

Preta Gil compartilhou com seus seguidores do Instagram na tarde deste domingo, 23, mais uma atualização do seu estado de saúde. A cantora, que luta contra um câncer no intestino e recentemente esteve internada por conta de um choque séptico, causado por uma bactéria que entrou em seu organismo, revelou que está bem e que seus médicos indicaram o início da radioterapia.

No entanto, ela não comentou nada sobre os rumores sobre o fim do seu casamento com Rodrigo Godoy, com quem está desde 2015. Nos stories, ela apareceu tomando sol e disse que foi autorizada pela equipe médica, com o uso de protetor solar e chapéu. Foi possível ver também que a artista segue acompanhada de amigos e familiares.

“Oi, amores. Hoje estou aqui fazendo aquele nosso vídeo semanal. Estou bem, foi uma semana de muitas conquistas, de fato, melhorei de mais o meu estado de saúde. Foi uma semana que me recuperei em casa e isso faz toda diferença. Estar perto da família e dos amigos, que estão grudados em mim foi fundamental para essa melhora”, iniciou.

“Agora a gente entra numa nova fase do meu tratamento. Os meus médicos resolveram que não vou mais fazer quimioterapia, vou partir direto para a radioterapia e gente começa daqui uma semana. Então, essa semana de agora será de exames preparatórios”, disse em sequência.

A cantora ressaltou que está “muito confiante, cheia de fé, com muita força para lutar e vencer essa batalha”. “Conto com vocês nas orações, na torcida, emanando energia positiva. Isso faz muita diferença nesse processo de cura que estou vivendo”, finalizou Preta Gil.

Estadão Conteúdo