Após romper namoro, Nicole Bahls afirma ter sido traída

Nicole Bahls confirmou o fim do relacionamento com Viana no início da tarde desta sexta-feira (24)

A modelo Nicole Bahls, 37, afirmou em entrevista ao jornal Extra que terminou o namoro com o empresário Marcelo Viana após descobrir conversas picantes entre ele e outras mulheres por uma rede social. DECEPÇÃO “Estou muito triste. Sou muito fiel aos meus relacionamentos. Acho inaceitável mensagens de uma pessoa que dorme todos os dias comigo, convidando pessoas para jantar e outros convites pela internet, me expondo a motivos de chacota”, contou Nicole. TRAÍDA MAIS DE UMA VEZ “Desejo que ele seja muito feliz, mas, infelizmente para mim acho inaceitável a falta de cuidado com a exposição desnecessária. Não foi uma vez, foram várias repetições que me deixam totalmente desconfortável dentro de um relacionando sério. A única coisa de que preciso é respeito”, continuou a modelo. Nicole Bahls confirmou o fim do relacionamento com Viana no início da tarde desta sexta-feira (23). Os dois ficaram juntos por um ano e meio. Foi a primeira relação oficial da modelo desde o divórcio de Marcelo Bimbi, também motivado por uma traição.