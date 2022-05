Antonio Fagundes faz sua primeira tatuagem e diz que também será a última

Ator tatuou caveiras de Hamlet junto com a namorada

O ator Antonio Fagundes, 73, fez uma tatuagem e mostrou o resultado nas redes sociais. Os desenhos de uma caveira com rosa na boca foram feitos no pé dele e no da namorada, Alexandra Martins, 45.

“Hamlet com amor. Primeira tatoo. E a última”, divertiu-se.

Muitos famosos e amigos do artista comentaram na publicação. Dentre eles Roger Gobeth, Fernanda de Freitas, Marcelo Medici e Sheron Menezes. “Amei”, postou Grazi Massafera, que com ele atuou em “Bom Sucesso” (Globo, 2019).

Fagundes é um dos nomes confirmados no elenco da série que Luiz Fernando Carvalho prepara para celebrar o bicentenário da Independência do Brasil, em setembro próximo.

As gravações já estão em andamento, com produção da Academia de Filmes, em São Paulo, onde o ex-diretor da Globo (“Renascer”, “O Rei do Gado”, “Hoje é Dia de Maria”) instalou seu galpão de preparação de atores e filmagens. A exibição está prevista para setembro, na TV Cultura.

Antônio Fagundes, que viverá D. João 6º na produção, tem aparecido em vídeos publicados em seu perfil no Instagram com um belo par de suíças, barba crescida apenas nas laterais do rosto como mandam as imagens reais do monarca.

D. João 6º foi personagem interpretado na dramaturgia brasileira por André Mattos, na minissérie “O Quinto dos Infernos” (2002), de Carlos Lombardi, e Léo Jaime, na novela “Novo Mundo” (2017), de Alessandro Marson e Thereza Falcão.