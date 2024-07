Antonio Banderas é fotografado na janela do Copacabana Palace

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Antonio Banderas já está em terras cariocas e foi clicado na janela do hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (2). O ator espanhol participará da final do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck (Globo), no próximo dia 7 de julho.

Banderas deve cumprir uma série de compromissos profissionais durante a semana no Brasil. No hotel, ele participou de evento da sua marca de perfumes, que contou com a presença da atriz Agatha Moreira.

No domingo, o ator deve participar da final da Dança dos Famosos com Ana Maria Braga, Eliana e Fátima Bernardes. Contudo, ainda não se sabe se ele aceitará o desafio de Luciano Huck de dançar com uma das convidadas.