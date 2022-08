Anne Heche dirigia sob efeito de cocaína no momento do acidente, diz site

Na última sexta-feira (5), Anne Heche colidiu seu Mini Cooper azul contra um complexo de apartamentos. Ela dirigia na área de Mar Vista, em Los Angeles

LUIZA STEVANATTO

SÃO PAULO, SP

A atriz americana Anne Heche, de 53 anos, estava sob efeito de cocaína quando sofreu um grave acidente de carro em Los Angeles, nos Estados Unidos. As informações são do site TMZ.

De acordo com o portal, fontes da polícia de Los Angeles afirmam que cocaína e fentanil foram encontrados no sangue da atriz, em uma amostra coletada no hospital após o acidente.

O fentanil, porém, pode ser usado como analgésico em hospitais e, por isso, será necessário investigar se a substância já estava no sangue de Heche no momento da batida.

Segundo fontes, o estado de saúde de Heche é “terrível” e ela está “lutando por sua vida” no hospital. A atriz sofreu queimaduras graves na colisão, foi intubada e está em coma.

Na última sexta-feira (5), Anne Heche colidiu seu Mini Cooper azul contra um complexo de apartamentos. Ela dirigia na área de Mar Vista, em Los Angeles.

A atriz foi socorrida por moradores, porém, ela deu marcha à ré e acelerou, batendo novamente o carro em uma casa. A pancada foi tão forte que provocou um incêndio no automóvel.

Foi necessária a chagada de bombeiros para socorrer a atriz.

Segundo o site norte-americano TMZ, pelo menos duas pessoas teriam sido atropeladas pela celebridade antes da segunda colisão.

A polícia de Los Angeles recebeu um mandado para realizar uma coleta de sangue da atriz para saber se ela estava sob efeito de drogas e/ou álcool no momento do acidente.

Anne ficou conhecida por atuar em séries como Men in Trees, Hung, Save Me, Aftermath e The Brave.

Nos cinemas, também participou de longas como Volcano, Jogando com Prazer e Seis Dias, Sete Noites.