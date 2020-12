Anitta curte férias no México com família e amigos

PUBLICIDADE

Anitta foi fotografada, na tarde desta terça-feira (22), curtindo com amigos e familiares em Tulum, no México. De biquíni, ela aparece dançando e conversando aos risos com o grupo na região paradisíaca.

Após vários relacionamentos, Anitta diz que sonha com uma relação estável “Hoje meu sonho é estar com alguém mais de três meses, formar uma família, passar mais tempo com a minha família.”