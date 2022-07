Anitta e Melody trocam farpas nas redes sociais

O estopim para a discussão foi uma resposta que Anitta deu a uma seguidora em uma rede social que criticou seu posicionamento como ‘antipetista’

As cantoras Anitta e Melody voltaram a trocar farpas nesse final de semana. As duas já tiveram diversos desentendimentos ao longo dos últimos anos e, desta vez, o estopim para a discussão foi uma resposta que Anitta deu a uma seguidora em uma rede social que criticou seu posicionamento como ‘antipetista’, usando como argumento o fato do presidente Jair Bolsonaro ter compartilhado uma publicação em que a cantora pede que o PT não utilize sua imagem em campanhas.

Anitta, então, respondeu dizendo: “Não não meu amor… isso se chama falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Não vê a Melody, vocês só falam mal dela, nada que ela faz é de fato sério e profissional… mas ela consegue um ótimo engajamento e se manter no mercado por criar tretas com meu namorado, brigando sozinha “.

A confusão estava criada. Melody logo tratou de rebater a cantora em suas redes sociais, dizendo que a “Girl From Rio” não tira seu “nome da boca”. “Gente, a Anitta tá falando aí que eu não paro de arrumar briga com ela, mas quem é que está falando meu nome? Ninguém está falando de Anitta. Quem é que está falando de Melody aqui é ela, entendeu? Quem está citando meu nome é ela, quem não tira o meu nome da boca é ela”, disparou a jovem.

Em sua publicação, Melody mostrou prints do post de Anitta e continuou: “Aonde é que ela vai, fala de mim. No podcast, no programa de televisão, no Twitter direto, copia o meu carro e depois eu que fico arrumando picuinha com ela. Ela fala de mim, eu respondo e aí as pessoas acham que sou eu que faço a briga, engraçado. Mas assim, eu nunca falo mal dela e ela falou que o meu trabalho não é profissional. Como assim não é profissional? Quem é que está em Top 1 Brasil agora? Ela estava em Top 1 Global, mas cadê a música dela? Saiu do mapa. Aquilo ali era muito dinheiro investido. Então olha só, o meu trampo não tem isso de adicionar dinheiro assim, é tudo natural. Se não fosse profissional, não estaria em primeiro lugar.”

A loira ainda citou três músicas suas que fizeram sucesso recentemente e manda um recado diretamente para Anitta. “Mulher, em vez de você ficar aí falando que meu trabalho não é profissional, pega a minha música como exemplo. Faça uma música melhor que a minha e bate Top 1 assim como eu”.

Pouco tempo depois, Anitta voltou ao Twitter e rebateu o comentário de Melody usando como referência a música ‘Assalto Perigoso’, canção que fez sucesso na voz da loira e é uma versão do hit ‘Positions’ da cantora norte-americana Ariana Grande. “Eu conheço os compositores da música que você bateu Top 1, mana. Acho que você não conhece eles não, porque a música é da Ariana Grande no caso, né. Mas fica tranquila que eu não mostrei para eles se não… agora faz um falsete cantando o nome do Lula só de brinks aí para nós que aí você vira notícia.”

E é claro que a briga não parou por aí. Melody respondeu diretamente ao post de Anitta no Twitter de maneira afiada. Entre outras coisas, a loira afirma que a dona do hit ‘Envolver’ “está nervosa porque organicamente é difícil chegar no topo”. Em seguida, chama Anitta de “senhora de quase 40 anos” e afirma que “é feio colocar uma adolescente de 15 anos em discussão de cunho político para engajar”. Anitta, na verdade, tem apenas 29 anos.

Melody seguiu criticando a cantora em uma sequência de 8 posts.

Por último, Melody ainda publicou um vídeo de uma banda tocando uma canção com melodia similar a de ‘Vai Malandra’, um dos maiores sucessos da carioca, e insinuou a existência de um possível plágio.

A discussão entre as duas cantoras fez com que os nomes de ambas aparecessem entre os assuntos mais comentados nas redes sociais neste domingo (17).