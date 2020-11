Anitta e Felipe Neto estão na programação da Black Friday

PUBLICIDADE

FERNANDA BRIGATTI

A rede Magazine Luiza anuncia nesta terça (17) as apresentações que integrarão sua programação para a noite da virada da Black Friday deste ano, que acontece em 27 de novembro.

Estão previstos shows de Anitta, Zé Neto e Cristiano, Barões da Pisadinha e Dilsinho. Gloria Groove e Karol Conká se apresentarão e participarão do segmento de moda da programação.

A segunda edição do show “Black das Blacks” será transmitida pelo Multishow, na TV paga, a partir das 22h, e pelas plataformas Globo.com e Globo Play, além dos canais do Youtube da rede e do canal de televisão.

A programação do Magazine Luiza será apresentada por Thaís Araújo e Luciano Huck e terá participação especial – e digitalizada – da assistente virtual da rede, a Lu.

A diretora de marketing do Magazine Luiza, Ana Paula Rodrigues, diz que a ideia é unir humor e entretenimento para ativar as vendas no dia principal de promoções. A ação será multiplataforma, com influenciadores convocando a audiência para comprar a partir de diversas redes sociais, como Instagram e TikTok.

“Temos uma estratégia de comunicar e colocar em ofertas que o que tem no Magalu. Será um produção de alta qualidade e muita oferta agressiva”, diz Ana Paula.

O Magazine Luiza diz ter colocado R$ 5 bilhões em estoque para a Black Friday e já trabalha com promoções para a data desde o dia 1º com o selo “agora ou nunca”, para, segundo Ana Paula, despertar senso de urgência no consumidor.

A antecipação de promoções foi adotada também por outros redes com lojas físicas, como Americanas e Casas Bahia, em uma estratégia de reduzir a corrida às lojas em razão da crise sanitária. Apesar da liberação do retorno de atividades econômicas, o cenário ainda é de pandemia, em que aglomerações devem ser evitadas.

A estratégia de “live commerce” também será usada pela B2W (dona de Americanas, Shoptime e Submarino) para o dia de promoções das lojas Americanas.

O “Show da Black Friday” será transmitido pelo Youtube da rede de lojas. Pelo segundo ano, o influenciador Felipe Neto será o apresentador da programação, que terá quatro horas de duração. A ex-BBB Rafa Kalimann e a influenciadora Camila Coutinho estão entre as convidadas.

Neste ano, o ecommerce terá seu grande teste de força com a Black Friday. Segundo a consultoria Ebit|Nielsen, 7,3 milhões de consumidores brasileiros fizeram a primeira compra via internet neste ano.

Com a explosão do ecommerce, a rede Magazine Luiza teve lucro líquido de R$ 215,9 milhões no terceiro trimestre deste ano, um salto de 69,6% na comparação com o mesmo período do ano passado.

As informações são da FolhaPress