Anitta coloca mansão no Rio à venda, mas manterá residência fixa no Brasil

A assessoria de Anitta confirmou que a artista colocou sua mansão no Rio de Janeiro, à venda. O valor pelo qual a cantora está vendendo sua casa, que fica localizada num condomínio de luxo no bairro da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense, não foi divulgado. Questionada se a cantora ainda continuaria fazendo ponte aérea entre o Brasil e os EUA, a assessoria informou que Anitta e sua família continuam tendo residência fixa no Rio de Janeiro, mas em outro bairro, e também em Miami, onde a artista mora atualmente e passa parte do seu tempo se dedicando a sua carreira internacional.

Estadão Conteúdo