Anitta chega a Nova York para show de Ano Novo: ‘Ralei muito pra isso’

Ao comentar sua agenda agitada em pleno final de ano, Anitta destacou que está realizando um sonho ao se apresentar no Ano Novo de Nova York.

A cantora afirmou que “ralou muito” para um dia poder dizer que seria uma das atrações principais em uma festa internacional de réveillon.

“Corpo não entende nada, a gente sai do calor e vem pra neve. Olha, ralei muito na minha vida foi pra isso, entendeu? Me ferrei muito foi pra isso. Pra chegar um dia e falarem assim: ‘Você vai passar o réveillon fazendo o quê?’. Eu falar: ‘Trabalhando, me contrataram’. ‘Ah, é, vai cantar onde?’. ‘Nova York, Times Square’. Tchau, galera”, brincou Anitta em seus stories no Instagram, na noite de ontem, pouco depois de desembarcar na cidade.

O show

A artista carioca será uma das atrações do “¡Feliz 2021!”, especial de fim de ano da Univision, a maior emissora em língua espanhola do mundo, com sede nos Estados Unidos. Ela se apresentará diretamente da Times Square, um dos maiores pontos turísticos de Nova York, conhecido por seus outdoors.

O especial de réveillon com Anitta será transmitido ao vivo na televisão americana, no aplicativo da Univision e no Univision NOW, com comentários ao vivo nas redes sociais da emissora.

Apresentado por Raúl de Molina e Alejandra Espinoza em Nova York, e por Rafael Araneda e Angélica Vale em Miami, o especial de três horas contará também com performances de Pitbull, Gloria Gaynor e Andra Ray, além de outras apresentações remotas, por conta dos protocolos de segurança.

Covid-19

Apesar da alegria com o show especial, Anitta destacou que está seguindo um protocolo rígido em terras americanas, por conta da covid-19.

“Eu tenho ensaio, eu tenho estúdio, e todo dia eu tenho que fazer teste, todo dia, babado. A vacinação aqui já começou, mas é pra quem é americano. A gente não é americano, a gente tem que ficar fazendo teste todo dia mesmo, mas é isso aí, a gente faz. Cara, outro dia a mulher enfiou o negócio no meu nariz com tanta força que eu falei: ‘vai virar uma…pepeca'”, lembrou a cantora, aos risos.