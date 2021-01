Anitta acorda de ressaca e diz que nunca mais vai beber

PUBLICIDADE

O primeiro dia de 2021 foi de ressaca para Anitta, 27. A cantora brasileira se apresentou no Réveillon da Times Square, em Nova York, e depois foi curtir a virada do ano com os amigos e membros da sua equipe internacional.

Em seus Stories, Anitta mostrou como foi a despedida de 2020, as brincadeiras e até o machucado que ficou ao manipular de forma equivocada o lança confetes -ela estourou em uma de suas pernas. Mas nada supera sua ressaca matinal -a culpa, diz a cantora, é da tequila.

“Estou arrependida. Nunca mais vou beber. Nunca mais! Estou fazendo esses Stories para ter certeza de que eu não vou mais beber. Se eu tiver um drinque na minha mão amanhã ou em qualquer outro dia, alguém me mate antes de eu começar [a beber]”, disse a cantora, que gravou vídeo ainda na cama.

Antes do show, a cantora afirmou estar bebendo tequila para aguentar o frio de Nova York: “Fora do comum. Está muito frio. Estou desde domingo e hoje é o dia mais frio”. Na celebração pós-Times Square, Anitta estava acompanha por Jordan Stein, um dos membros da S10, agência que cuida da carreira da cantora no exterior, pela stylist Janelle Renee e de outros amigos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aliás, Anitta também revelou que a amiga teve que ser resgatada do chão do banheiro. “Estava com seu rosto no chão, na frente da privada.”, disse a cantora para amiga. “Gente estou com ressaca porque está acabando as beats [cerveja]. Eu não bebi ontem, eu bebi outro negócio. Então, estou assim. Estou muito arrependida”, disse a cantora.

Anitta se apresentou na tradicional festa de Réveillon da Times Square, em Nova York. Também se apresentaram Gloria Gaynor, Jennifer Lopez, Andra Day, Pitbull, USO Show Troupe, e The Waffle Crew. Os hits “Downtow”, “Me Gusta” e “Vai Malandra” foram os escolhidos para a apresentação da cantora, que foi transmitida ao vivo pelo canal Univision.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Sim. A primeira brasileira a se apresentar no maior Réveillon do mundo: Times Square em Nova York”, disse Anitta, em seu perfil no Instagram após a apresentação. Ela também usou Stories para afirmar que faria playback -veja o show da brasileira a partir de 5h49min10s.

“Não é show de uma hora, não gente. É uma apresentação, como todos os outros artistas que vêm aqui todo ano. Não comecem também… nem sei se começaram… mas vão começar logo depois. E outra coisa é playback já falo logo que pediram para ser. É isso aí. Cheguei agora no ônibus e não vou chegar sentando na janela. Quem gostou está gostado, quem não gostou, problema seu.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por causa da pandemia do novo coronavírus, apenas alguns médicos e policiais foram convidados especiais para o Réveillon, em geral um evento que reúne uma multidão na Times Square. Com figurino de Jacob & co and Melissa Kaye e cabelos alongados, Anitta cantou e dançou acompanhada por quatro bailarinas “Happy new year, New York”, ela disse no final da apresentação .

Estadão Conteúdo