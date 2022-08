Angelina Jolie celebra que sua filha, Zahara, entrou na faculdade e dança

Em um vídeo, a atriz apareceu dançando com ex-alunas da instituição e comemorando a aprovação de sua filha

A atriz Angelina Jolie, 47, comemorou a entrada da filha, Zahara, 17, na faculdade Spelman. A filha da artista e de Brad Pitt, 58, fará um curso na faculdade feminina de artes liberais historicamente negra, que fica em Atlanta, na Califórnia, nos EUA.

Em um vídeo, a atriz apareceu dançando com ex-alunas da instituição e comemorando a aprovação de sua filha. O registro foi feito por Brandon Rainey, presidente da associação de ex-alunos da Morehouse, a faculdade de artes liberais para homens negros, que também fica em Atlanta.

“Engraçado como o mundo funciona. Eu fiz muitas e muitas apresentações, conversei com mais de 75 mil estudantes pelo país, mas meu celular nunca explodiu tanto quanto após ter postado um vídeo da Angelina Jolie dançando com a gente”, disse Rainey sobre o registro.

No Instagram, a artista já havia contado a novidade. “Zahara com suas irmãs Spelman! Parabéns a todas as novas alunas que começam este ano. Um lugar muito especial e uma honra ter um membro da família como uma nova Spelman”, escreveu. Além de Zahara, Jolie e o ex-marido também são pais de Maddox, 20, Pax, 18, Shiloh, 16, e os gêmeos Knox e Vivienne, 14.