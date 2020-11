Andressa Urach pede sugestão de nova igreja para conhecer após decepção com a Universal

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Andressa Urach, 33, não desistiu de ser uma mulher de fé. A modelo, que pretendia ser pastora, recentemente anunciou que estava deixando a Igreja Universal do Reino de Deus, da qual fazia parte desde 2014 e se disse muito decepcionada com a instituição. Agora, ela procura uma nova denominação.

“Sei que tem muitas pessoas aqui que torcem por mim… queria tua sugestão de alguma igreja para eu conhecer”, pediu aos seguidores nas redes sociais. “Nunca fui em outra.”

“Sei o quanto preciso de Deus, para vencer tudo que está acontecendo na minha vida”, afirmou. “Mas eu vou vencer, porque Deus não vai me abandonar, obrigada o carinho de todos que torcem por mim. Eu oro por vc e vc ora por mim?”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o anúncio de que estava deixando a Universal, Urach teve o contrato, que iria até março de 2021, encerrado antes do tempo pela Record. Em entrevista ao colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, ela disse ter ficado muito mal com a situação. “Quase morri”, afirmou. “Minha mãe teve que me levar para o hospital porque minha pressão subiu.”

“Depois da demissão, eu tive uma crise de ansiedade e depressão”, explicou. “Voltei a fazer tratamento psiquiátrico no SUS. Nós não temos plano de saúde. Julgar todo mundo sabe, agora estar na minha pele… Ninguém sabe o que estou sentindo. Estou à base de calmantes! Graças a Deus tenho bons amigos que estão me ajudando nessa fase delicada da minha vida.”

As informações são da Folhapress