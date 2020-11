Andressa Suita diz que não pretende voltar para o loiro tão cedo: “Me amei morena”

PUBLICIDADE

Andressa Suita surpreendeu os fãs ao aparecer com as madeixas escuras na última sexta-feira, 6. A modelo recebeu cerca de R$ 580 mil para atingir os fios. A influenciadora que se separou há um mês do cantor Gusttavo Lima revelou que precisava dessa rapaginada no visual.

“Sobre essa transformação toda, que deu o que falar, tem pessoas que gostaram, outras que não gostaram… normal. Estava precisando dar uma repaginada no visual, uma mudada. Estar com uma nova cara. E eu me amei morena”, conta ela, em sua página nas redes sociais.

“Não sei por quanto tempo eu vou ficar morena. Não tenho previsão de mudança também. As pessoas estão achando que já já eu volto para o loiro. Mas acho que vai demorar um pouquinho porque estou adorando”.

Andressa é assediada por marcas. Ganhou quase 4 milhões de seguidores desde o anúncio do término. Após a separação, os dois filhos do casal estão com a mãe. Moram em endereços diferentes: Andressa ficou na mansão e o Gusttavo se mudou para um apartamento de luxo, em Goiânia, avaliado em cerca de R$ 4 milhões. Em suas redes sociais, ambos adotaram posturas mais discretas em relação à vida pessoal após o término.