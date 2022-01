Andréia Sadi revela que faz terapia e busca ombro de amigos por saúde mental

A jornalista Andréia Sadi, 34, vai se recuperando da Covid-19. Em conversa com seguidores em suas redes sociais, ela confidenciou que tem tratado de sua mente para não enlouquecer dentro de casa.

De acordo com ela, a saúde mental é seu maior desafio a ser superado. “Quem disser que está bem, no 3° ano de pandemia, nós vivendo o que estamos vivendo, olha, desconfio. Por aqui, um dia de cada vez, terapia, buscando ajuda e ombro dos amigos”, disse



Ela segue em isolamento depois de receber o diagnóstico positivo na última quarta-feira (26). Por enquanto, sente apenas alguns sintomas como cansaço e dor no corpo. “Tomei as três doses e estou me recuperando”, emendou em outra postagem.



A jornalista é mãe de João e Pedro, os gêmeos de oito meses de vida, frutos de seu relacionamento com o também jornalista André Rizek. Em abril, ela publicou as primeiras fotos dos meninos e se declarou.



“Quando eu ouvia alguém contar –e eu vivo de ouvir os outros– que era inexplicável a sensação, a experiência de gerar uma vida, não conseguia alcançar. Achava lindo, claro, mas não tinha –por óbvio– como entender 100%. Eu entendo 200% agora”, disse.



Sadi falou também sobre o parto e brincou afirmando que viu nascer um pai, e que Rizek passou na frente dela nesse sentido, já que ele viu tudo em tempo real enquanto ela chorava e tremia. “Só o ouvia narrar: ‘vem, Pedro, vem, João!'”, comentou.