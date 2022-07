Ana Maria se emociona em estreia do ‘Mais Você’ em novo horário

O programa contou com uma retrospectiva de momentos de mudança ao longo dos anos e incluiu imagens de Louro José

A mudança nas manhãs da TV Globo começou nesta segunda-feira (4), e o “Mais Você” estreou em novo horário, tendo início logo após o término do programa “Encontro”.

Ana Maria Braga começou a atração com seu já habitual conselho matinal (hoje, sobre recomeços) e o tradicional “acorda, menina”, mesmo o programa tendo início às 10h45.

“Nosso ‘acorda, menina’ está aqui independente da hora”, explicou Ana. “Adoro mudanças e estou pronta pra essa nova fase do ‘Mais Você’.”

Em seguida, a apresentadora afirmou que mudanças já são comuns no programa e fez uma retrospectiva com imagens das transições já trazidas ao longo dos anos, incluindo cenas com Louro José. Ao final do VT, Ana se emocionou.

“O choro sempre vai ter, porque é bom olhar. Eu não tinha visto esse VT. Queria agradecer o pessoal do acervo por ter nos ajudado com imagens tão gostosas, saudosas de rever.”

“E ao longo dessa trajetória toda, eu tenho orgulho de saber que esse programa faz diferença na vida das pessoas. Isso carrega as baterias, não só minhas, mas de toda minha equipe”, afirmou Ana Maria.

A apresentadora ainda mostrou outro vídeo com imagens do público falando sobre o que mais gostam no programa. Em seguida, ela não segurou as lágrimas novamente ao conversar com Louro Mané.

“Quero dizer que você veio pra alegrar nossa vida. Seu pai é insubstituível pra mim. E cada vez que vejo o trabalho dele e a amizade que a gente tinha, eu transfiro isso para essa sua imagem e seu carisma. Espero que a gente tenha um longo caminho pela frente pra eu te ver crescer, pra você aprender como seu pai aprendeu todas as bobagens”, finalizou.