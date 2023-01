Ana Maria Braga sai em defesa do namorado após repórter chamá-lo de ‘careca’

Ana Maria Braga assumiu o namoro com Fábio Arruda neste mês durante a viagem que fez para Africa do Sul com a família

Nesta quinta-feira (26), Ana Maria Braga, 73, saiu em defesa do namorado Fábio Arruda ao vivo durante o programa Mais Você. Tudo começou depois que a repórter Ju Massaoka fez uma piada sobre a calvície do jornalista, revelada em fotos recentes do novo casal.

“Estou falando de homem. Do seu e do meu, que não têm uma vasta cabeleira”, comentou Massaoka. O seu não tem mesmo”, retrucou a comunicadora. “O seu também não, só um pouquinho. Cadê ele aqui?”, revidou a repórter do quadro Feed da Ana pedindo para a produção mostrar uma foto de Arruda. “Imagina, claro que o meu tem cabelo”, defendeu Ana Maria.

A “polêmica” entre as duas aconteceu depois que apresentadora brincou sobre a briga entre Tina e Cezar, do BBB 23. A sister angolana se recusou a emprestar perucas ao colega de confinamento, que ficou magoado com a situação. O enfermeiro é careca. “Cezar, não fica chateado, não. Como diz o ditado, é dos carecas que elas gostam mais”, disse a loira.

“Ah, eu concordo. E você também. Quer dizer, mais ou menos”, brincou Massaoka. Ana Maria não perdeu tempo e rebateu: “Por que você está falando isso? Dos carecas, eu? Você está falando do quê?”, a apresentadora que encerrou o assunto de forma bem-humorada: “Olha a conversa que isso aqui virou. Estamos falando de BBB.

Ana Maria Braga assumiu o namoro com Fábio Arruda neste mês durante a viagem que fez para Africa do Sul com a família. Ele é jornalista e trabalha por trás das câmeras no Mais Você como editor de imagem e o casal já estaria junto desde março do ano passado. A apresentadora abriu o álbum de fotos no programa nesta segunda-feira (24) e comentou: “Esse aí é o Fábio, vocês já devem estar sabendo.”