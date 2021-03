Ana Maria Braga pede desculpas por falar em ‘racismo reverso’ na TV

“Eu nunca fui racista de qualquer assunto. Sempre tive o maior respeito pelas pessoas. Eu não sabia mesmo e eu errei”, contou a apresentadora

A apresentadora Ana Maria Braga, 71, abriu o seu Mais Você desta terça-feira (2) pedindo desculpas por ter citado o termo “racismo reverso” para criticar as atitudes de Lumena dentro do BBB 21.



“Ontem li várias postagens informando que eu havia feito comentários equivocados. Foi quando mostramos a Lumena sobre branquitude se referindo à Carla Dias. Usei a expressão ‘preconceito reverso’ entendido como racismo reverso. As críticas me fizeram ir atras da informação”, começou.



“Na maioria das vezes sobre esse assunto somos desinformados. Ativistas e pensadores da atualidade criticam esse preconceito contra brancos definindo que racismo não se define pela cor. É um sistema de opressão que tem relação com relações de poder. E os negros não possuem poder para serem racistas contra brancos”, emedou.



Na sequência, pediu desculpas pelo comentário. “É um reflexo da dificuldade da sociedade em lidar com essas questões. Vamos aprendendo. Já descobri algo que não farei mais. Não faz sentido usar essa expressão e peço desculpas. Eu nunca fui racista de qualquer assunto. Sempre tive o maior respeito pelas pessoas. Eu não sabia mesmo e eu errei”, finalizou.



As informações são da FolhaPress.