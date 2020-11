Ana Maria Braga faz ASMR no ‘Mais você’ e viraliza na web; entenda o que é

PUBLICIDADE

Ana Maria Braga começou o ”Mais você” desta segunda-feira de uma forma… Peculiar. Para apresentar o ASMR (sigla em inglês para Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano) aos telespectadores, a apresentadora iniciou o programa sussurrando e fazendo barulho ao mastigar biscoitos. A ideia era estimular o prazer que algumas pessoas sentem ao escutar esses sons específicos.

”Eu estou cochichando assim porque é desse jeito que se faz quando o assunto é mukbang”, explicou a loura enquanto comia. Até chamar a reportagem com o especialista Lucas Ribeiro, Ana Maria seguiu sussurrando.

Mukbang é um modalidade de vídeo em que se come grandes quantidades de alimento – e com barulho para estimular o ASMR – que se tornou popular na Coreia do Sul no fim dos anos 2000. Atualmente, diversos youtubers são especializados tanto em mukbang quanto em ASMR e os vídeos são populares no mundo todo.

Após se arriscar na tendência da internet, o nome de Ana Maria Braga ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Também não demorou muito para internautas fazerem uma série de memes com a apresentadora.