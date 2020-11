Ana Maria Braga declara que Louro José é eterno e é cedo para afirmar que deixará ‘Mais Você’

PUBLICIDADE

Para a jornalista Renata Ceribelli, a apresentadora disse que a última semana foi muito difícil e que, no primeiro dia depois da notícia, não sabia se teria forças para continuar. Ao mesmo tempo, ela contemplou os mais de 20 anos de companhia com o amigo quando, de segunda a sexta, reprisou os melhores momentos ao lado do personagem.

“Eu tive a oportunidade essa semana de rever os 21 anos de Globo nos momentos que recordamos do Louro. Agora me sinto abrindo um novo olhar para esse fim de ano que não tem fim”, disse.

Ana Maria Braga criou o personagem quando ainda apresentava o programa Note Anote, na Record TV, para aproveitar a audiência da programação infantil da emissora na época.

“Você olhando para isso de frente, na verdade, o Louro José existe. Ele pode não existir na interpretação magnífica de Tom Veiga, que deu vida a esse personagem, mas o personagem vai continuar existindo. Se você pegar os grandes personagens, como Mickey Mouse, eles fazem aniversário e são eternos. E o Louro vai ser eterno”, enfatizou.

Perguntada sobre a continuidade de Louro José, Ana Maria Braga declarou que ainda não dá para avaliar se ele permanece no programa. “Eu acho que é muito cedo para se dizer qualquer coisa. Obviamente que o Tom é inigualável”, finalizou.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo