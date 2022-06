Amber Heard divulga ‘diário’ com detalhes de supostos abusos de Johnny Depp

Após um longo período, o julgamento entre o ex-casal acabou no dia 1º de junho e o artista foi indenizado em R$ 40 milhões

A atriz Amber Heard, 36, segue buscando provas para mostrar sua inocência, mesmo após perder o processo por difamação contra seu ex-marido, o ator Johnny Depp, 58. O julgamento acabou em 1º de junho e o artista foi indenizado em R$ 40 milhões.

Heard participou de uma entrevista no programa Dateline e mostrou documentos médicos que “representavam anos de explicações em tempo real do que estava acontecendo”, segundo ela. Os documentos têm relatos desde 2011, quando os dois se conheceram. A atriz e Depp oficializaram o namoro em 2012, e, após casarem em 2015, eles se divorciaram em 2016.

“Há um diário de anos de anotações que remontam a 2011, desde o início do meu relacionamento, tiradas pelo meu médico, a quem eu estava denunciando o abuso”, explicou a atriz. Nos trechos apresentados ao programa, existem anotações que, em 2012, segundo o médico, Depp “bateu nela, jogou-a contra uma parede e ameaçou matá-la”.

A atriz ainda exibiu um episódio em que o ator supostamente “rasgou o pijama da atriz, jogou-a na cama”. Os trechos da entrevista foram reproduzidos pelo site EW. Os documentos não foram utilizados como evidência no julgamento por serem considerados “apenas boatos” pelo júri.

Recentemente, o ator e sua banda, The Hollywood Vampires, anunciaram as datas da turnê europeia de 2023. O ator (e guitarrista) se apresentará ao lado de Joe Perry, Alice Cooper e Tommy Henriksen. “Os Hollywood Vampires estão de volta! Vamos para a Alemanha e Luxemburgo em 2023”, diz o comunicado, publicado nos stories do Instagram.

Os ingressos começam a ser vendidos no domingo (27). Recentemente, dias após a vitória contra Heard, Depp revelou que iria lançar um disco com o guitarrista Jeff Beck. Os dois vão se apresentar no Festival de Jazz de Montreux no próximo 15 de julho, mesmo dia em que lançam juntos o álbum inédito, chamado “18”.