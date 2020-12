Alok anuncia que está com coronavírus

Um dos DJ’s mais populares do mundo, o brasileiro Alok confirmou na manhã desta terça-feira (1) durante o programa Encontro da TV Globo que testou positivo para o coronavírus.

Alok, que também divulgou o diagnóstico para seus fãs nas redes sociais, disse que está se sentindo bem: “Estou quase sem sintomas”.

Com isso, ele remarcou sua live para o dia 19 de dezembro.

Confira o comunicado:

Comunicado importante.

Nos vemos em breve, em 19 de dezembro.

Unfortunately, I have tested positive for Covid-19 and our live stream will need to be changed to December 19th. Now it’s time to take care of myself and everyone involved on it. pic.twitter.com/jXq1S5MzP7

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

— Alok (@alokoficial) December 1, 2020