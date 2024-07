Aline Wirley e Igor Rickli apresentam filhos adotivos ao público

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A cantora Aline Wirley e o marido, o ator Igor Rickli, mostraram pela primeira vez o rosto dos filhos Fátima, 10, e Will, 7, adotados recentemente por eles.

O casal posou para a capa da revista Crescer de julho com os herdeiros. Além deles, também aparece na imagem Antonio, 10.

Foi no começo de junho que ambos anunciaram que o processo de adoção havia sido finalizado. “A gente está tão feliz, meu Deus. Acabou, finalizou o processo das crianças. Chegaram as certidões dos nossos filhotes e agora eles são no papel Fátima Cristóforo e Will Cristóforo”, disseram eles na rede social.

Em vídeo, os meninos não apareciam com clareza e apenas davam tchau na porta do casarão. Agora, podem ser vistos por todos na publicação.

Famosos, como a atriz Giovanna Ewbank, exaltaram esse momento. Ela repostou as imagens da revista e fez elogios.

“Começando a semana com essa dose quíntupla de amor. Que lindos”, escreveu ela, que também tem dois filhos adotivos. Lucy Ramos, Bruno Gagliasso, Leandra Leal e Jeniffer Nascimento também parabenizaram o casal pelo aumento da família.