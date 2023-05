A carioca cantou em português um verso do hit de Keys e as duas apresentaram “Dona de Mim”

São Paulo – SP

Alicia apresentou o primeiro show brasileiro da turnê “Alicia + Keys World Tour” na noite de quarta-feira (3). A cantora, dona de diversos prêmios Grammy, surpreendeu ao público ao trazer a brasileira Iza para se apresentar ao seu lado. A dupla cantou “Dona de Mim”, de Iza, com Keys se virando no português.



Keys abriu seu show com a música “Nat King Cole” e logo pediu que o público, que estava sentado em lugares marcados, se levantasse. De pé, então, o público acompanhou vários dos seus sucessos.



Quando chegou a vez de “Un-Thinkable (I’m Ready)”, Iza deu as caras, agitando o público. A carioca cantou em português um verso do hit de Keys e as duas apresentaram “Dona de Mim”.



Em outro momento marcante do show, a cantora se retirou do palco, deixando a plateia ávida por seu retorno. Como mágica, Keys apareceu nos fundos do estádio, de onde performou “My Boo”, “Empire State of Mind” e “Skydive”. Depois, voltou ao palco para continuar a apresentação.



“Alicia + Keys World Tour” continua nesta sexta-feira (5), com uma apresentação no Allianz Parque, em São Paulo. Depois, segue para Argentina e outros países da América Latina.