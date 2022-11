Alex, Moranguinho, Deborah e Ruivinha estão na roça em A Fazenda 14

Na prova desta semana, as peoas Bárbara, Deborah e Ruivinha tiveram que formar palavras com dados com letras a partir do que ouviam, viam e sentiam no jogo

Alex Gallet, Moranguinho, Deborah Albuquerque e Ruivinha de Marte disputam a permanência em A Fazenda 14. Os participantes não sabem, mas dois dos quatro peões indicados serão eliminados na 8ª roça, nesta quinta-feira (10). Bárbara Borges venceu Prova do Fazendeiro da semana e escapou da roça.

Na prova desta semana, as peoas Bárbara, Deborah e Ruivinha tiveram que formar palavras com dados com letras a partir do que ouviam, viam e sentiam no jogo. A cada palavra formada elas ganhavam pontos que a deixavam cada vez mais perto do chapéu de fazendeira e depois tinham que amassar boletos e chutar contra um gol pequeno.

Durante a prova, as peoas tiveram que ouvir sons e ver imagens de objetos e escrever palavras, completar um painel com respostas a perguntas feitas por Adriane Galisteu. Na etapa do tato, elas colocavam a mão em uma caixa para descobrir qual era o objeto e escrever o nome com os dados. Bárbara e Ruivinha terminaram a prova empatadsa e definiram a competição com chutes de boletos ao gol.

As peoas voltaram de mãos dadas para a sede da fazenda e entraram levantando o braço de Bárbara dizendo que ela é a nova fazendeira. Elas foram recebidas aos gritos pelos aliados. No grupo adversário, apenas André Marinho bateu palmas para Babi, que é amiga dele fora da casa.

FORMAÇÃO DA ROÇA

A fazendeira Bia Miranda indicou direto para a roça a peoa Bárbara Borges. Na justificativa, ela disse que a atriz é extremamente ignorante, arrogante e fica chamando Deolane de criminosa. Com sete votos, Moranguinho ocupou o segundo banco da roça e no contragolpe puxou Ruivinha.

Galisteu pediu para Deolane abrir poder da chama verde, que garantiu a vantagem de iniciar a dinâmica do resta um. Alex sobrou na dinâmica e ocupou o quarto lugar na roça. Ele pode vetar um dos peões na Prova do Fazendeiro e escolheu Moranguinho.

A apresentadora pediu para Pétala Barreiros abrir a chama preta que dava o poder de indicar um quinto peão para a roça e ela escolheu Deborah, que teve que vetar mais um roceiro da Prova do Fazendeiro. Sem opção de roceiro do time adversário, ela vetou o aliado e escolheu Alex.