Além de álbum, Rodriguinho lançará livro sobre o BBB 24

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O EP foi gravado antes do programa. “Estou muito feliz com o carinho que venho recebendo. Esse projeto foi gravado antes de entrar no BBB e estávamos ansiosos para começar a trabalhá-lo”, revelou ao Gshow.

Com seis faixas, o álbum estará disponível no dia da final do reality (16), a partir das 21h. O projeto musical ainda trouxe a participação de seu filho Gaab, na música bônus “Big Bang”, e teve a canção “Fora da Caixa” cantada pela primeira vez no confinamento.

O cantor detalhou sobre o livro: “Vai retratar um pouco do que senti dentro do BBB e falar de como foram as experiências e aprendizados. Estou muito feliz em ter a oportunidade de contar um pouco de tudo”.

Este é o segundo livro do famoso. Na entrevista, confessou: “Um novo ciclo em minha vida pessoal e na minha carreira já começou. Sou uma pessoa que vem aprendendo cada vez mais após essa experiência incrível que foi o BBB”.