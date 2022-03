Alec Baldwin será pai pela oitava vez, anuncia mulher dele

Em 2019, Hilaria havia passado por um aborto espontâneo, mas sempre manteve a esperança de ser mãe novamente

Hilaria Baldwin, 38, e Alec Baldwin, 63, vão ter o sétimo filho. A revelação foi feita por eles por meio das redes sociais ao filmarem a reação das outras seis crianças no momento em que recebiam a notícia.

“Depois de muitos altos e baixos nos últimos anos, temos uma empolgante novidade e uma enorme surpresa: mais um Baldwinito está chegando neste outono. Tínhamos certeza de que nossa família estava completa e estamos muito felizes com essa surpresa”, começou Hilaria em sua publicação ao relembrar os transtornos após o tiro fatal disparado pelo marido no set de “Rust”.

“Estou compartilhando com você o momento em que contamos às crianças -como você pode ver, elas estão super animadas! Nosso novo bebê é um ponto muito brilhante em nossas vidas. Uma bênção e um presente em tempos tão incertos”, emendou ela.

Ambos já são pais de María Lucía Victoria, 13 meses, Carmen Gabriela, 8, Rafael Thomas, 6, Leonardo Ángel Charles, 5, Romeo Alejandro David, 3, e Eduardo Pao Lucas, 18 meses. Alec também é pai de Ireland Baldwin, 26, de seu relacionamento com a atriz Kim Basinger.

Em 2019, Hilaria havia passado por um aborto espontâneo, mas sempre manteve a esperança de ser mãe novamente.

Em meio a toda essa felicidade, Alec ainda se vê envolvido na questão do tiro fatal que matou uma pessoa no set de “Rust”. Mais recentemente, ele afirmou em um processo judicial que seu contrato com o filme “Rust” o protege de responsabilidades financeiras no caso do disparo acidental de uma arma que matou a diretora de fotografia do longa.

Baldwin foi apontado como réu em vários processos civis, incluindo um do marido da diretora de fotografia Halyna Hutchins, que foi morta em outubro quando uma arma que o ator estava usando durante um ensaio disparou uma bala letal.

Além de desempenhar o papel principal, Baldwin atuava como produtor do filme. Em uma ação movida contra outros produtores, Baldwin busca fazer cumprir uma “ampla cláusula de indenização” em seu contrato que, segundo seus advogados, o protege de reivindicações financeiras relacionadas à produção.

Baldwin disse que estava com o coração partido pelo incidente, mas não acredita que tenha qualquer responsabilidade porque lhe disseram que o revólver Colt .45 que ele recebeu estava “frio” – um termo da indústria que significa que é seguro de usar. Ele disse que puxou o martelo da arma para trás, mas não puxou o gatilho.

“Rust”, um faroeste, estava sendo filmado no Bonanza Creek Ranch, no Novo México. As autoridades de Santa Fé estão investigando o incidente e dizem que não descartam acusações criminais. Uma questão-chave é como a munição real acabou entrando no set.

Matthew Hutchins, o marido da diretora de fotografia, argumentou em seu processo que Baldwin era o responsável porque ele disparou a arma e deveria ter verificado se ela não continha munições reais.