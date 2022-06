Alec Baldwin entrevistará Woody Allen no Instagram e se diz contra hipocrisia

O ator revelou que vai entrevistar o diretor em uma transmissão ao vivo no Instagram; a conversa será realizada às 11h30

Alec Baldwin anunciou que vai entrevistar o diretor Woody Allen nesta terça (28) em uma transmissão ao vivo no Instagram. A conversa será realizada às 11h30, no horário de Brasília.

O ator, que foi processado pelo envolvimento na morte acidental da diretora de fotografia do filme “Rust”, fez o anúncio da conversa em sua própria conta da rede social. Na publicação, ele escreveu uma nota que buscava se antecipar a possíveis críticas.

“Deixe-me começar afirmando que tenho zero interesse nos julgamentos e postagens hipócritas de qualquer pessoa aqui”, afirmou o ator. “Eu sou obviamente alguém que tem meu próprio conjunto de crenças e não poderia me importar menos com a especulação de qualquer outra pessoa.”

“Se você acredita que um julgamento deve ser realizado por meio de um documentário da HBO, o problema é seu”, finalizou Baldwin em referência à série “Allen v. Farrow”, lançada ano passado na plataforma de streaming da emissora de TV, que abordou a acusação de abuso sexual movida contra Allen por sua filha adotiva Dylan Farrow em 1992.

Com extensas entrevistas de sua ex-mulher Mia Farrow, assim como de seus filhos Ronan e Dylan, a série documental chamou novamente a atenção para o caso. Allen sempre negou as acusações, e duas investigações já foram encerradas sem levar a punições contra ele.

A relação de Allen com Baldwin é antiga. Os dois já trabalharam juntos em filmes como “Simplesmente Alice”, de 1990, “Para Roma com Amor”, de 2012, e “Blue Jasmine”, do ano seguinte. Na polêmica contra sua família, Allen tem em Baldwin um de seus defensores, assim como Diane Keaton, Scarlett Johansson, Larry David, Javier Bardem e Jude Law.

Entre os atores que se arrependeram de trabalhar com ele, entretanto, se incluem Kate Winslet, Rebecca Hall, Colin Firth e Timothée Chalamet.