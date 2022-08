Alanis Guillen nega relação após fãs especularem sobre namorada: ‘É só uma amiga’

Intérprete de Juma em ‘Pantanal’ já revelou que prefere não rotular a sua sexualidade

De folga das gravações da novela ‘Pantanal’, Alanis Guillen, 24, foi flagrada neste domingo (31) passeando com uma amiga em Ipanema, Zona Sul do Rio. Não demorou e a identidade da moça foi descoberta pelos fãs da atriz, que ainda a apontaram como uma suposta namorada da protagonista da novela das 21h da Globo.

“Ela é uma amiga. Não existe namoro”, revelou Alanis à Folha S.Paulo através de sua assessoria. A loira, que acompanhava Alanis Guillen no passeio, é Poli Pieratti, formada em Artes Cênicas e Mestre em Pintura. Ainda segundo a assessoria, as duas são amigas há um tempo.

Algumas semanas atrás, especulava-se que Alanis e Jesuíta Barbosa, ator que dá vida ao seu par romântico na trama de Bruno Luperi, Jove, estariam num relacionamento. Mas, recentemente, ele teria retomado o namoro com o fotógrafo Fábio Audi. Os dois começaram um romance em 2014, mas tinham rompido no ano passado. Jesuíta já assumiu ser bissexual, enquanto Alanis revelou que prefere não rotular sua sexualidade.

“Sou muito sincera comigo e com as pessoas com quem me relaciono. Eu me interesso pela troca, pelos diálogos. O corpo é uma matéria: eu vou para alma. Entendo minha sexualidade como fluida. Eu me relaciono com pessoas com quem me conecto e que fazem sentido. E o relacionar-se com o outro é um espelho, é uma descoberta”, admitiu Alanis em entrevista recente para a revista Glamour.