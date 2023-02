Adriane Galisteu se defende após ser criticada por pelos nas pernas

Apresentadora rebateu comentários que citavam falta de depilação

O Carnaval acabou, mas Adriane Galisteu, 49, continua na boca do público. O motivo, porém, não é volta a volta à avenida depois de oito anos ou a roupa brilhante com plumas que ostentou na Sapucaí, na noite de domingo (20). Muitos dos comentários se referiam a quantidade de pelos nas pernas da apresentadora, que não demorou a rebater as críticas.

“Amores, é aquela frase bem conhecida: meu corpo, minhas regras. Vocês se chocam com mulheres que fazem o que quiser com o corpo, né?”, escreveu ela em seu perfil oficial do Twitter.

Os seguidores defenderam a atriz e a elogiaram pela beleza no sambódromo. “Te acompanhei no desfile e você tava deslumbrante. Um espetáculo estético e uma aula de carisma”, escrevei um perfil que se identifica como Ária.

“Estava maravilhosa! Linda! Corpão! Pernas maravilhosas e muito samba no pé. Não era sobre isso a participação na escola? Então entregou mais que perfeito! De resto tem nem o que falar”, escreveu outra usuária, Val Gomes.

Em entrevista à Folha antes de desfilar, Galisteu foi questionada sobre o assunto e disse que as pessoas são “chatas demais”. “Sempre tive a perna cabeluda! Gente chata. As pessoas estão ficando chata demais. Falam do meu samba… falam da minha perna, falam do meu peito… afffe”.