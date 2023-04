Adamy dos Gêmeos relembra dificuldades antes dos 500 mil seguidores

Antes de tudo, ele aconselha a quem desejar seguir no ramo das mídias sociais lembrar que não existe sucesso do dia para a noite

Ser um empreendedor na internet não é uma tarefa fácil. Segundo o criador de conteúdo Adamy dos Gêmeos, existe muita coisa em jogo e diferentes que devem ser levados em consideração ao se jogar neste universo. Antes de tudo, ele aconselha a quem desejar seguir no ramo das mídias sociais lembrar que não existe sucesso do dia para a noite.

“De início, ainda bastante jovem, eu e meu irmão abrimos um depósito de bebidas. Lutamos muito para conseguir manter, madrugadas e madrugadas acordados, vendendo em porta de shows e todos os tipos de eventos que apareciam em nossa cidade. Logo em seguida, aos poucos começamos a vender telefone, e devido ao grande sucesso e público que conseguimos conquistar, com muita luta e dedicação, conseguimos abrir nossa primeira loja física”, relembra.

As dificuldades surgiram na pandemia de covid-19, mas Adamy dos Gêmeos se recusou a desanimar perante as dificuldades. Assim, ele decidiu virar o jogo se arriscando na internet como influenciador digital.

“Me reinventei e procurei forças para me disponibilizar algo que eu pudesse crescer e, consequentemente, dividir aprendizados a quem estivesse junto a mim. Foi assim que conseguimos alcançar um público lindo e fiel a nossa página. Consequentemente obtendo um grande sucesso”, disse ele, fazendo referência também a seu irmão, também criador de conteúdo, Allef:

“Conseguimos compartilhar tudo que vivemos e que passamos para todos. Com a devida credibilidade que conquistamos com esses seguidores, cada dia mais nossa página crescia de uma maneira surpreendente. O que causou mais estímulo para que pudéssemos continuar proporcionando ajuda às pessoas ao nosso redor”, completa ele, prestes a alcançar seus 600 mil seguidores no Instagram.