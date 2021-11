Queridinha dos famosos, Academia Les Cinq Gym completa 7 anos com festa

A Academia Les Cinq Gym, de Rodrigo Sangion, tem vários clientes famosos e comemorou mais um ano de existência nesta sexta-feira (26)

O empresário Rodrigo Sangion celebrou os 7 anos da Les Cinq Gym, nesta sexta (26), em São Paulo, com um evento repleto de celebridades.

Rodrigo, um dos maiores empresários do mercado fitness do país, faz sucesso com a academia de luxo frequentada por personalidades e influenciadores. O evento aconteceu na própria academia, localizada no bairro dos Jardins, em São Paulo.

A partir desse sétimo aniversário, a academia quer se firmar ainda mais como referência no mercado fitness, assumindo o que os americanos conhecem por “Goat”, sigla de Greatest of all times (maior de todos os tempos).