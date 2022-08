CCXP confirma participação da Netflix na edição de 2022

A CCXP22 conta com ingressos disponíveis nas categorias de ingresso de Quinta, Sexta, Domingo, Epic e Unlock

Mantendo uma parceria que já vem desde 2014, a CCXP anunciou na tarde desta segunda-feira, 22, que a Netflix irá marcar presença mais uma vez no evento. Faltando 100 dias para o evento, o serviço de streaming garante presença e promete novamente surpreender os fãs com suas atrações e anúncios, ainda a serem confirmados.

Até o momento, a organização da CCXP já confirmou Jim Starlin, criador do vilão Thanos e do universo espacial da Marvel, estará nos quatro dias de evento, marcando presença também em painéis. A CCXP22 conta com ingressos disponíveis nas categorias de ingresso de Quinta, Sexta, Domingo, Epic e Unlock. Para os fãs que ainda têm interesse em adquirir suas credenciais basta acessar o site oficial do evento.

Relembre a Netflix na CCXP

Na primeira parceria das duas empresas, em 2014, a Netflix trouxe o elenco da série Marco Polo para seu painel e apresentou um estande com figurinos da primeira temporada. Ainda no local era possível o visitante degustar comidas inspiradas nas outras séries como Orange is the New Black e House of Cards.

Já em 2015, a Netflix trouxe a dupla David Tennant e Krysten Ritter para promover a série da super-heroína Jessica Jones. Com elenco de Sense8 e The Ridiculous Six, os painéis foram marcados pela presença dos atores Adam Sandler, Taylor Lautner e Terry Crews (com direito a rasgar camisa no palco e realizar a famosa dança de seu personagem no filme As Branquelas). Orange is the New Black, Better Call Saul e Narcos marcaram presença em um estande que contava ainda com os figurinos das séries Demolidor, Jessica Jones e Marco Polo.

Com o ator Neil Patrick Harris no palco, a Netflix em 2016 apresentou o perverso Conde Olaf da sua adaptação de Desventuras em Série. Outro assunto foi a revelação do elenco da série nacional 3%. No estande, os fãs do principal serviço de entretenimento por streaming do mundo curtiram espaços instagramáveis de Stranger Things e Narcos.

Já em 2017, Will Smith passeou fantasiado pelo pavilhão. Junto com o ator Joe Edgerton e o diretor David Ayer, eles subiram ao palco Thunder para a divulgação do filme Bright, que reuniu mais de 3500 fãs para uma exibição exclusiva do longa-metragem de ação. Também teve a presença do elenco e a exibição inédita da série Altered Carbon, enquanto o estande contou com espaços promocionais para as séries Star Trek Discovery e Big Mouth.

Em 2018, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin e Sadie Sink fizeram os fãs gritarem muito ao conferirem um teaser exclusivo da terceira temporada durante o painel de Stranger Things. Quem também subiu ao palco foi Sandra Bullock para contar mais sobre sua experiência no filme Bird Box. Outra série promovida naquele ano com direito a uma massiva ativação no estande foi La Casa de Papel. Outro ponto alto foi o painel de Mogli – Entre Dois Mundos que fez o talentoso Andy Serkis sentir o calor do fã brasileiro. Por fim, a participação que não pode deixar de ser citada foi a presença de Elliot Page, Tom Hopper, Gerard Way e Gabriel Bá para falar sobre The Umbrella Academy e revelar o primeiro teaser.

Na última edição presencial, em 2019, os brasileiros foram surpreendidos com a aparição de Henry Cavill, protagonista da série The Witcher, além da participação de parte do elenco de La Casa de Papel. Entre eles estavam Pedro Alonso, Alba Flores, Darko Peric, Rodrigo de La Serna e Esther Acebo. O estande da empresa apostou em uma fachada da Casa da Moeda espanhola para atrair o público.

Entre os títulos trabalhados neste ano dentro do espaço estavam O Mundo Sombrio de Sabrina, SAINT SEIYA: Os Cavaleiros do Zodíaco e A Maldição da Residência Hill. Ainda nos painéis, a Netflix também surpreendeu com a vinda de Ryan Reynolds e do diretor Michael Bay, que falaram sobre o filme Esquadrão 6.