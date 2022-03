Casal Gustavo e Laís reata menos de 24 horas após separação no BBB 22

“Eu refleti ontem e pensei: ‘se eu ficar te vendo todo dia e não puder te beijar, eu vou sofrer de segunda à sábado e não só domingo'”, disse Gustavo

Menos de 24 horas após colocarem fim ao relacionamento, Gustavo e Laís, participantes do Big Brother Brasil 22, reataram. Sozinhos na varanda da casa, eles conversaram e chegaram à conclusão que sentiam falta um do outro.

“Eu refleti ontem e pensei: ‘se eu ficar te vendo todo dia e não puder te beijar, eu vou sofrer de segunda à sábado e não só domingo'”, disse Gustavo. Laís riu e respondeu: “Ai, meu Deus!”.

Gustavo segurou uma das mãos da médica, que falou que não é de ficar em relacionamento vai-e-vem, nem mesmo fora da casa mais vigiada do Brasil.

“Se for acabar: ‘vamos pensar direito?’ Porque se for acabar, eu não volto. É muito difícil eu voltar atrás, muito difícil. E depois fica ‘chamegando’, mas não tem volta, entendeu?”, falou Laís.

O empresário ouviu a médica e disse: “Ontem, depois do Jogo da Discórdia deu uma amenizada na minha tensão”. Mas Lais aproveitou para alertar Gustavo para tentar dosar a raiva e perguntou se ele é assim fora do reality. “Algumas coisas que eu vi no seu rosto me deram medo”, disse a médica.

Gustavo garantiu que não é uma pessoa agressiva e que tem trabalhado isso. “Eu sempre me considerei um cara muito da paz, mas quando eu explodo, eu explodo. Mas não sou agressivo, nem nada disso.”