Casagrande deixa a Globo após 25 anos: “Alívio para os dois lados”

Ex-jogador era um dos principais comentarista esportivo da emissora carioca

Walter Casagrande não faz mais parte do quadro de comentaristas esportivos da Rede Globo. O ex-atacante divulgou um vídeo nas redes sociais para anunciar a saída da emissora após 25 anos.

“Olá pessoal. Vim aqui para avisar vocês, que depois de 25 anos de TV Globo, seis Copas do Mundo, com cinco finais incluindo a de 2002 com os dois gols do Ronaldo, três Olímpiadas e diversas finais de campeonato por aí, meu ciclo acabou. Tô saindo da Globo hoje, não faço mais parte do grupo de esporte da TV e vou seguir minha estrada. Na realidade acho que foi um alívio para os dois lados. Um beijo a todos”, afirmou.

No final de maio, a Globoplay lançou o documentário ‘Casão – Num Jogo Sem Regras’, em que o ex-jogador relembrou a carreira no futebol e também não fugiu das polêmicas, como a luta contra o vício de drogas.