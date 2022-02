Carola é anunciada como atração do Tomorrowland 2022

DJ e produtora brasileira confirma ascensão mundial com convite para se apresentar em um dos maiores festivais do planeta.

Novidade para todos que torcem pelo crescimento e reconhecimento da cena eletrônica brasileira comemorar em alto estilo: Carola vai representar o verde e amarelo no Tomorrowland na Bélgica este ano!

O anúncio, que acaba de ser feito pela comunicação do festival europeu, traz a gaúcha e outros cinco artistas que foram escolhidos a dedo pela direção do Festival por serem considerados por eles grandes apostas ao redor do globo, além de representarem inclusão e diversidade: Jana Vitiligo (Bélgica), Mandidextrous (Reino Unido), Moore Kismet (Estados Unidos), Odyssey (Bélgica) e RayRay (Taiwan). Estas são, portanto, as primeiras atrações reveladas para 2022.

A artista brasileira agora junta-se a uma seleta lista de big names nacionas que já tocaram na edição principal do Tomorrowland, como Alok, Vintage Culture, Bruno Martini, FTampa, ANNA e DJ Marky, e confirma uma das ascensões mais vertiginosas que pudemos observar na cena nacional nos últimos anos.

DJ há uma década, Carola ingressou no ramo da produção musical em 2015, e começou a lançar oficialmente em 2018, conseguindo, dois anos depois, um espaço pela HUB Lab — label da gigante brasileira HUB Records para novos talentos. Em seguida, as portas de selos como Ciclo Records, Braslive, Lemon Drops e da própria HUB foram abertas, e ela passou a colecionar collabs com artistas como Groove Delight e Kohen. Esta última, chamada “FKGO”, foi um catalisador e tanto: ganhou suporte de ninguém menos do que David Guetta, que a tocou em seu radioshow. Foi o que bastou para a menina criada na periferia de Porto Alegre chamar a atenção de todo o planeta.

Em 2021, Carola começou sua escalada internacional. Em março, tornou-se a primeira mulher produtora a lançar pela STMPD RCRDS, selo do super astro Martin Garrix, com a faixa “What They Want” (collab com Gabzy) — alcançar a gravadora era justamente um de seus principais objetivos de carreira. Assim como, claro, tocar no Tomorrowland. O print abaixo é prova do que era meta desde o começo de sua carreira; um sonho que demorou dez anos para se concretizar.

A relação da DJ e produtora com o evento não começou hoje. A divulgação de “What They Want” fez com que ela se aproximasse da Beck’s, que patrocinou a edição virtual do Tomorrowland no ano passado. Em junho, a marca de cerveja organizou uma live especial de after party do festival belga para o Brasil, e Carola foi escalada, junto com Bhaskar e KVSH. Agora, ela estará presente em carne e osso, na Bélgica, tocando para milhares de pessoas de todos os cantos do mundo.

“É o sonho de todo artista estar nesse palco. Ainda não me caiu a ficha de que eu tocarei lá”, declarou.

Além de David Guetta, Martin Garrix e da STMPD, a artista também lançou recentemente por Armada Music e Atlantic Records, e teve o suporte de gigantes como Tiësto, SOFI TUKKER, Don Diablo, Fedde Le Grand, Morgan Page, Mike Williams, Alok e grande parte dos DJs do cenário mainstream nacional. Ao fim de 2021, bateu a marca de 16 milhões de plays no Spotify.

Confirmada como atração de um dos mais importantes festivais de música do globo terrestre, é seguro apostar que o seu crescimento vai continuar aumentando exponencialmente em 2022.

Em sua 16ª edição, o Tomorrowland vai rolar, pela primeira vez em sua história, em três finais de semana: 15 a 17 de julho, 22 a 24 de julho e 29 a 31 de julho, em Boom, na Bélgica.